VISTO PER VOI, Un templare non si taglia la barba, di e con Nico Pellicoro

Uno spettacolo interpretato e scritto da Nico Pellicoro, un grande attore pugliese, perugino d’adozione e già braccio destro del compianto don Nello Palloni. Quando fu costruito il teatro di San Barnaba, fu proprio Pellicoro a consigliare il monsignore, pittore dottoriano, sulle scelte di carattere architettonico e funzionale. E gliene fu affidata la responsabilità gestionale. Ma poi… le cose cambiano e ormai Nico gira per teatri, in Umbria e in Italia.

Lo spettacolo, visto alla Domus Volumnia, s’intitola "Un templare non si taglia la barba". Racconta il processo che determinò la fine dei templari ... un attimo prima. Spettacolo strano ma vero, rischioso ma gustoso, misterioso ma chiaro, nella tragedia con ironia. Questa volta il comico si addentra – assumendo un inedito punto di vista – nella storia del 1300 e fa rivivere il processo che portò alla fine dei cavalieri templari.

La vicenda è tragica, enigmatica, complicata, di intrighi e di condanne al rogo, profezie seguite o inascoltate. Il “navigatore curioso” vuole andare a scavare in quel che è successo "un attimo prima" ed è sorprendente, nel pieno rispetto storico dei fatti e dei personaggi, come gli accadimenti di allora si calino perfettamente nell’attualità. Dice Nico: “Tutto quel che ci sembrava lontano ed enigmatico, strano ma vero, si avvicina e si comprende pienamente”. Da notare il rispetto rigoroso dei fatti storici.Del resto, è comune l'idea che "l'uomo è sempre tale e quale" e a noi scappa da ridere. Qualche volta.