VISTI PER VOI - Al Bicini i Sei personaggi di Pirandello a 150 anni dalla nascita

Al Bicini “Sei personaggi in cerca d’autore” con la pluripremiata Compagnia teatrale “Al Castello”.Un dramma pirandelliano che ha scompaginato le categorie del linguaggio teatrale e che dimostra l’attualità di rappresentare “il teatro nel teatro”. Nella convinzione che teatro e vita non siano che due facce della stessa medaglia. O che forse la vita, nella sua formidabile complessità, ci veda recitare delle parti, tra gioco e dimensione tragica dell’avventura esistenziale.

Il teatro di Mariella Chiarini ha ormai abituato il suo pubblico a un indiscutibile livello professionale. Fra le presenze di vaglia, piace ritrovare il gruppo di Claudio Pesaresi, pronto a cimentarsi credibilmente nel ruolo che fu di tanti Maestri del palcoscenico. Buon ultimo Gabriele Lavia o, per ricordare un attore legatissimo a Perugia, Antonio Salines che debuttò, giovanissimo, oltre mezzo secolo fa, fra i vicoli e le piazzette della Vetusta nell’indimenticabile Teatro in Piazza, inventato da Giuseppe Agozzino.

Nel ruolo della figliastra spicca Loredana Paggi; la mater dolorosa è Emanuela Fuso, mentre il figlio nevrotico e sofferente è Giuseppe Rafoni. La maîtresse Madama Pace è la simpatica Mimma Verdenelli. A rappresentare la Compagnia in prova: Mauro Formica, Marika Sacripanti, Umberto Gagliotta, Alessandra Marini, Giuseppe Santagata, Nazareno Martinelli e Carmine D’Ascoli.

Il lavoro ha mietuto una messe di riconoscimenti anche nel recente Festival d’Arte Drammatica di Pesaro, come al Festival di Scena a Fasano, sempre nel 2017. Pirandello – con quest’opera ardita e innovativa – riuscì a svelare il meccanismo della creazione drammaturgica e il passaggio dalla persona al personaggio. Anticipando quello che poi si sarebbe stato chiamato incomunicabilità e inconciliabilità dei punti di vista.

Ma specialmente il cosiddetto “relativismo psicologico” per cui ciascuno di noi non è uno solo, ma è scomposto in tante immagini quante sono quelle con le quali viene visto e giudicato dagli altri.La Compagnia “Al Castello” ha dato concretezza al messaggio dell’autore, capace di parlare anche agli uomini del nostro tempo.