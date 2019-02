VISTI PER VOI Quando la scienza diventa spettacolo... divulgativo, se la performer è una fisica nucleare

Quando la scienza diventa spettacolo… divulgativo, se l’attrice è una fisica nucleare. È accaduto al Morlacchi, in occasione della chiusura di una memorabile giornata dedicata alla scienza, declinata sul versante dell’orgoglio femminile. Gabriella Greison è una studiosa attiva in campo scientifico che – oltre a scrivere racconti e pubblicare ricerche – si dedica alla divulgazione. Mediante teaching session con giovani delle scuole e adulti.

Stavolta ha raccontato la vicenda umana e scientifica di Maria Curie, nota per essere stata scienziata e convinta sostenitrice della parità dei diritti fra i sessi. Speculare la vicenda di Hedy Lamarr, star hollywoodiana, famosa soprattutto per aver offerto il primo nudo integrale sullo schermo. Il pubblico si fermava al lato mediatico cinematografico, senza conoscerne la grandezza di studiosa e di inventrice (sua l’invenzione del wifi).

Aspetti che la Greison ha raccontato con competenza, ma anche con qualche incertezza attoriale. Sebbene perdonabile per certe debolezze narcisistiche, come i selfie finali dal palcoscenico: cosa assolutamente inedita a livello teatrale. Insomma: una cosa da non fare. La chiusura della serata ha visto la premiazione delle scuole che hanno partecipato a diversi concorsi. Al liceo scientifico perugino Galilei la palma del premio speciale per uno scritto sul ritratto di donna scienziato. La sezione “Una scienziata da scoprire e raccontare” agli allievi della classe IV B del liceo Gandhi di Narni che hanno realizzato un video di sicuro effetto. Infine, per la sezione “Il tuo logo per donne e scienza”, il premio è stato assegnato all’Istituto agrario Volta di Perugia. Complimenti ed entusiasmo dei tanti giovani presenti all’evento.