VISTI PER VOI - Piccoli attori crescono, in scena i ragazzi dei corsi di teatro di Fontemaggiore

Piccoli attori crescono. In buone mani… si sono messi i ragazzi che frequentano i corsi di teatro di Fontemaggiore. Le “buone mani” sono quelle di Valentina Renzulli e Beatrice Ripoli, attrici e registe di vaglia, dotate di straordinaria attitudine pedagogico-didattica. Tale da poter presentare come saggio di fine corso “L’ispettore generale” da Gogol (adattato da Valentina, per la regia di Beatrice), proposto col titolo “In buone mani”.

Sul palco i ragazzi di scuole superiori che hanno frequentato quei corsi e che sono parecchi, tanto che i saggi si dipaneranno, sempre al Brecht, per due distinte serate. Ma non solo liceali. Quei corsi sono frequentati da bambini, da studenti, da adulti e da persone colpite da sindrome di Down. A riprova del fatto che il teatro è una terapia, una consolazione, una gratificazione per individui di ogni età e condizione.

Lo spettacolo è accattivante, i ragazzi ce l’hanno messa tutta. Rispondono ai nomi di Letizia Anichini, Sofia Bernacchia, Giovanni Betti, Letizia Borghesi, Leonardo Bulletta, Elisabetta Cantelli, Angelo Carapellucci, Cediano Ciarapica, Margherita Corradini, Vittoria Lupattelli, Aislin McGuinnes, Rebecca Passeri, Sofia Pieretti, Roberta Rocchi, Letizia Soldani, Viola Stelluti, Lavinia Tosi.

Chissà che, tra loro, non nasca una stella del palcoscenico.