VISTI PER VOI - "Non ti conosco più" al teatro Franco Bicini

Al teatro Franco Bicini, la Compagnia TeatroSì ha proposto “Non ti conosco più”, di Aldo De Benedetti, uno dei maggiori drammaturghi italiani. Della pièce è stata realizzata una versione cinematografica (da Sergio Corbucci, nel 1980) con Gigi Proietti, Monica Vitti e Jonny Dorelli.

Sul palcoscenico il gruppo perugino, diretto, fino al 2013, da Gianfranco Battistini. Tra gli interpreti di "Non ti conosco più" hanno vinto il premio per la miglior attrice non protagonista, Raffaella Chiavini, e quello per il miglior attore protagonista, Maurilio Breccolenti. Quest’ultimo giganteggia nel ruolo dell’avvocato, con intonazione e tempi perfetti, da vero professionista.

Aldo De Benedetti, in questa commedia borghese, diverte con classe, tratteggiando con raffinato umorismo sia i tre personaggi principali che quelli di contorno (la zia e la figlia in cerca di marito). L’avvocato, giovane e aitante, si ritrova di colpo con la bella moglie smemorata, che non lo riconosce e scambia per suo marito il professor Spinelli, lo psichiatra consultato per la cura. Costui, elegante e distinto, starà al gioco, con grande disagio del vero marito, ma senza approfittare delle grazie della (apparentemente disponibile) signora.

Alla fine si scoprirà che la signora Luisa è molto meno smemorata di quanto voglia sembrare, ma ha scelto questo stratagemma per vendicarsi dei tradimenti del marito, beccato in intimi approcci con la segretaria. Il senso della storia è riconducibile allo stagionato detto “chi la fa l’aspetti”. Il pubblico, complice, ride e commenta in positivo.