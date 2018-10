LETTI PER VOI Un’opera fondamentale sulla poesia marchigiana curata da un editore perugino e da un autore adottato dalla Vetusta

LETTI PER VOI. Silloge poetica che gemella Umbria e Marche. Realizzata un’opera fondamentale sulla poesia marchigiana da un editore perugino e da un autore adottato dalla Vetusta, sebbene di origine istriana e nato in Argentina.

Il volume s’intitola “Marche – omaggio in versi”, edito dalla Bertoni Editore. È stato curato da Bruno Mohorovich, con la poetessa perugina Elisa Piana, e si è avvalso della prefazione del critico e poeta Lorenzo Spurio. Sono ben 57 i poeti marchigiani antologizzati in un volume di pregio, illustrato con opere incisorie dei maestri dell’AIIA (Accademia Internazionale Incisione Artistica), grazie all’impegno del Presidente dell’Associazione Lorenzo Fattori e dell’artista pesarese Mara Pianosi.

Nel corso dell’evento, che ha visto una grande partecipazione di pubblico, il Vice Sindaco Daniele Vimini ha consegnato il premio “Minerva Etrusca” alla carriera al Maestro Mario Logli, un artista che si è eletto ambasciatore della civiltà urbinate nel mondo, attraverso la sua poetica che continuamente ci invita a riflettere sul rispetto della natura.

L’intento dei curatori della corposa antologia è stato quello di restituire atmosfere antiche, arie di borghi e contrade con i loro profumi e le loro tradizioni e luoghi di ritrovo che il tempo ha cancellato.

Con quest’opera, che annovera scritti poetici in lingua e in vernacolo, l’autore della raccolta ha voluto omaggiare non solo la terra che lo ha ospitato (Mohorovich ha vissuto per circa 20 anni a Pesaro), ma ha inteso proporre un’antologia di brani che parlano delle Marche (siano gli autori marchigiani o meno), avendo da dire qualcosa sulla regione, raccontandola, individuandone i caratteri orgogliosamente distintivi.