VISTI PER VOI - "L pangrattato" al San Martino, con "La Bottega del teatro" di Corbucci, per la stagione "Dialettiamoci"

Al Piccolo Teatro San Martino, presso il sodalizio omonimo, va col turbo la stagione “Dialettiamoci”. Ancora per questo fine settimana (sabato alle 21:15, domenica alle 17:15) sul palcoscenico la Compagnia “La Bottega del teatro” di Leandro Corbucci (capocomico, attore e regista) presenta due atti unici firmati Giovagnoni.

Il primo (“L pangrattato”) è del ternano Renato Brogelli, voltato in perugino dallo scultore-drammaturgo. Il secondo “Un marito esemplare” è uscito dalla penna del massimo autore teatrale perugino. “Fa l pan grattato” è una locuzione perugina che sta per “brigare per far mettere insieme due persone”. Un’espressione sinonima è “fa la ruffianata”.

Un arricchito industrialotto (Corbucci) ha una figlia orrenda e fa di tutto per maritarla. Si avvarrà della complicità di un interessatissimo oste (Gian Franco Zampetti) e di sua moglie (Nina Liuzza) che si impegneranno a mettere di mezzo un rustico ortolano (Giacomo Arcangeli), attratto più dai soldi che dalle grazie della sgraziatissima fanciulla (una Monica Arlotta in forma strepitosa).

Di passaggio Mauro Chiancone e Veronica Falconi, due hippies impegnati in risibili smancerie. La seconda pièce presenta un marito che ha trovato un modo ingegnoso per domare la riottosità della moglie: fa la mossa di sparargli con la scacciacani e lei si ritiene ogni volta miracolata da Santa Barbara. La faccenda va avanti con divertimento, finché arriva un vecchio amico…Due spettacoli al prezzo di uno. Con attori esilaranti e perfettamente padroni dei meccanismi della comicità: rigorosamente in dialetto!