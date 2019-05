VISTI PER VOI Chiude alla grande la rassegna "Smanie di Primavera" con un lavoro di Carolina Balucani

Chiude alla grande la rassegna Smanie di Primavera con un lavoro di Carolina Balucani, validamente supportato dall’interpretazione di Matteo Svolacchia. Non è un caso che questo spettacolo (che mi pare riduttivo classificare come “studio”) abbia conseguito il premio “Dante Cappelletti” 2017.

Perché è uno spettacolo che contiene universi: dalle citazioni evangeliche al caso Cucchi, dal malessere sociale alle tossicodipendenze, dalla condizione carceraria alle patologie sociali.

Il plot è di grande originalità e mette sotto i riflettori un ragazzo trentenne, arrestato in un parco e portato in carcere.

Nel lungo monologo, il tema ricorrente sotto traccia è l’evangelico “Nolite iudicare, nisi vultis iudicari”, scritto da un altro Matteo: l’evangelista.

In cella, il giovane emarginato rievoca brandelli di educazione cattolica ricevuta in borgata. Un catechismo che lo fa identificare con la vittima più grande nella storia dell’umanità: quel Gesù che fu messo in croce senza colpa. Ed ecco che il meccanismo di proiezione del sé genera deliri, incontri con quella Mamma, condannata alla sofferenza. Con Matteo/Iesus che muore in quella cella, come è morto nel cuore delle persone, rinserrate nella gabbia dell’egoismo e dell’indifferenza. Un atto d’accusa? Certamente. Perché nessuno di noi può chiamarsi fuori. E sono tanti i Cucchi segnati dai colpi metaforici e reali, coi lividi incancellabili nell’anima, non meno che nel corpo.

Da sottolineare che la scenografia essenziale (e apparentemente contraddittoria col luogo cella) è opera degli allievi dell’Accademia delle Belle Arti di Perugia, guidati dalla scenografa Marta Crisolini Malatesta. Ma come: un prato in carcere? Certo: perché il luogo più cupo e desolato può divenire evasione della mente e del cuore, prato fiorito, modo ideale. Sognato e irraggiungibile.

L’interpretazione di Matteo Svolacchia è straniata, delirante, coinvolgente e sconvolgente. Per dirla ancora col Vangelo: “Ex eorum fructis cognoscetis eos”. E il frutto da cui giudicare la pianta è uno spettacolo convincente.