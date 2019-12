"Vissi d’arte", affascinante concerto alla Sala dei Notari

“Vissi d’arte”, dalla Tosca, proposto come titolo di un affascinante concerto ai Notari. Sul palco il soprano cinese Mei Qi Wang e il nostro Matteo Mencarelli.

Cos’hanno in comune i due cantanti, oltre alla vocazione per il melodramma? Entrambi sono frutto del Conservatorio Morlacchi. Entrambi allievi della nostra Maria Grazia Pittavini, che ha seguito con trepidazione la performance attentamente preparata.

Pianista Linda Di Carlo, musicista di lungo corso, docente di accompagnamento pianistico al Morlacchi e, fra le tante cose, clavicembalista dell’Orchestra da camera di Perugia.

Bello il programma, in singolo e in duetto. Gradevolissimo il mozartiano “Là ci darem la mano” e il finale da “Porgy and Bess”, con “Bess, You Is My Woman Now”.

Attraversamenti musicali di secoli da Mozart a Puccini e Donizetti, fino a Gershwin e Rota.

I due hanno dimostrato una straordinaria versatilità. Lei, raffinata e suadente. Lui, diplomatosi solo nel 2017 al liceo musicale Mariotti, potente e di notevole presenza scenica. Ancora da farsi, ma ben impostato e dotatissimo, oltre che disinvolto.

Una serata a ingresso libero, offerta dal Comune di Perugia, dal Conservatorio Morlacchi, dal Garden Club, dagli Amici della Lirica e dall’Associazione Desart. Poco pubblico, malgrado la qualità del concerto. Non certo per demerito degli artisti, ma per difetto di comunicazione.