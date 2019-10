Visite guidate e laboratori gratuiti a Perugia per la Pala dei Decemviri e la mostra "L'Autunno del Medioevo"

Sabato 26 ottobre alle ore 17.00 ci sarà l'opportunità di fare una visita guidata gratuita alla Cappella dei Priori per "Il ritorno della Pala dei Decemviri" per scoprire e ammirare l'opera di Pietro Perugino ricomposta con la cimasa e tornata temporaneamente nella sua collocazione originaria grazie alla collaborazione con i Musei Vaticani.



La visita guidata ha durata di circa mezz'ora ed è gratuita.

Inoltre lo stesso giorno, alle ore 17.30 ci sarà una visita guidata alla mostra "L'Autunno del Medioevo in Umbria" per scoprire i cofani nuziali, arredi in uso nelle dimore rinascimentali italiane, di cui si conservano pochi esemplari, alcuni ascrivibili a Giovanni di Tommasino Crivelli e alla sua bottega perugina oltre che alcune opere che ben testimoniano la cultura tardogotica che si respirava ancora a Perugia nei primi decenni del Quattrocento.

Le visite guidate hanno durata di circa un'ora e sono gratuite.



Domenica 27 ottobre alle ore 17.00 infine è previsto un laboratorio didattico "Dame e Cavalieri" dedicato alle famiglie (fascia d'età 5-10 anni), una visita guidata alla mostra, un tour divertente alla ricerca dei dettagli nelle varie opere esposte, accompagnata dalla lettura di alcuni passi della favola "Come angeli che han messo le ali" edita in occasione della mostra e a seguire una parte laboratoriale ludica con il coinvolgimento diretto dei bambini.



Le visite guidate e i laboratori sono gratuiti e l'accesso al museo è con tariffa ordinaria (per le singole categorie consultare il sito).