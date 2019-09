Visioni Artistiche per raccontare il Palio di San Michele, a Bastia dal 15 settembre

Si terrà domenica 15 settembre, alle ore 18.00, presso l’Auditorium Sant’Angelo in piazza Umberto I a Bastia Umbra, l'inaugurazione della mostra d’arte collettiva “Visioni artistiche per raccontare il Palio”, organizzata dall’Ente Palio de San Michele.

Una mostra d’arte che vede impegnati, con stili e tecniche differenti, ventisette affermati artisti, provenienti da varie località dell’Umbria, a raccontare il Palio nei suoi colori e passioni.

Ospitare le opere di questi artisti all’interno del Palio, che è il cuore e il collante dell’identità culturale e sociale bastiola, significa non solo vedere rappresentata l’identità nell’identità e avere nel tempo una trasposizione plastica dell’amore e della passione per il Palio, riassunta nello spazio limitato di un’immagine, ma anche far conoscere e apprezzare il Palio de San Michele fuori dalle mura civiche grazie alla loro creatività.

La mostra, che rimarrà visitabile fino al 29 settembre 2019, a ingresso libero, nella suggestiva cornice dell’Auditorium Sant’Angelo, sarà aperta al pubblico tutti i giorni dal lunedì alla domenica, dalle ore 17.00 alle 19.00, cui si aggiungeranno tre aperture serali straordinarie: 19, 20 e 27 settembre, dalle ore 21.00 alle 23.00.