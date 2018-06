Il gruppo perugino stupisce tutti: i Virginia Waters sul palco principale del Pistoia Blues

Grandi notizie per la musica umbra: i Virginia Waters, gruppo capitanato dalla voce femminile di Maria Teresa Tanzilli, hanno vinto le finali di #obiettivobluesin, il concorso per esibirsi sul Main Stage del Pistoia Blues Festival e suoneranno il 15 luglio in Piazza del Duomo sullo stesso palco di due grandi della musica mondiale come Mark Lanegan e i Supersonic Blues Machine con Billy Gibbons (ZZ Top).

I Virginia Waters nascono nell’Aprile 2016 dall'incontro di Maria Teresa Tanzilli con Andrea Spigarelli (batteria), Andrea Mattiucci (chitarra) e Giulio Catarinelli (basso). I brani che già da tempo ronzavano nella mente della cantante hanno trovato così forma ed espressione definitiva: atitudine ed energia alt/rock allo stato puro. Dopo l'uscita del disco "Skinchanger", a febbraio 2017 per l'etichetta umbra Jap Records, è iniziata una lunga serie di concerti che li hanno portati a suonare su palchi importanti come quelli del Mengo Festival di Arezzo, del Rock For Life di Chiusi in apertura a Omar Pedrini e dell’Urban Club di Perugia come ospiti dell’ European Social Sound Fest. Questa ultima vittoria li mette faccia a faccia con dei mostri sacri della musica internazionale e potrà essere un ulteriore trampolino di lancio verso traguardi sempre più prestigiosi.