FOTOGALLERY - Maltempo su Corciano, un inizio di settimana all'insegna delle bombe d'acqua: allagamenti e interventi

Una vera e propria bomba d'acqua che in pochi minuti ha riversato sul territorio le piogge di un mese.

Via Palmiro Togliatti coperta da quasi mezzo metro d'acqua piovana.

Sul posto sono intervenute le Forze dell'Ordine locali e nazionali, l'area viabilità della Provincia di Perugia per il presidio delle zone colpite, tempestivo e ben articolato il servizio prestato dai volontari della Protezione Civile di Corciano.

Fondamentale è stato l'invio e la presenza delle idrovore carrellata da parte dei volontari di Protezione Civile di Passignano e Tuoro sul Trasimeno che sotto coordinamento dei tecnici del Comune di Corciano e della sala operativa SOUR in tarda serata é stato possibile ripristinare la viabilità.

Gallery