Vinicio Capossela torna a Perugia: super concerto al Morlacchi, la data

Vinicio Capossela torna a Perugia lunedì 9 dicembre, alle ore 21, con il suo ultimo tour ‘Ballate per Uomini e Bestie’ l’inedito concerto-spettacolo ispirato all'omonimo album pubblicato il 17 aprile scorso. L’appuntamento a Perugia è in programma nel suggestivo scenario del Teatro Morlacchi. Il tour è organizzato da International Music and Arts, con la tappa perugina che vede l’organizzazione dell’Associazione Moon in June.

Capossela, accompagnato da una banda di musicisti di straordinario talento, condurrà il pubblico in un viaggio attraverso un medioevo fantastico fatto di bestie estinte, creature magiche, cavalieri erranti, fate e santi. Il nuovo tour teatrale toccherà, oltre che Perugia, le principali città italiane, da ottobre a dicembre.

Capossela presenterà dal vivo quindi anche a Perugia il suo nuovo progetto discografico, “Ballate per uomini e bestie” (La Cùpa/Warner Music), undicesimo lavoro in studio uscito lo scorso maggio, un’opera di grande forza espressiva che guarda alle pestilenze del nostro presente travolto dalla corruzione del linguaggio, dal neoliberismo, dalla violenza e dal saccheggio della natura.

Con il nuovo spettacolo, pensato appositamente per i teatri, Capossela proporrà dal vivo un canzoniere che mette in mostra le similitudini e il senso di attualità che lo legano profondamente alle cronache dell’oggi. Alle creature che popolano l’ultimo album del cantautore si uniranno come in una danza i personaggi e le storie di alcuni dei suoi grandi successi in un intreccio che darà vita a un viaggio nel nostro presente, nelle fratture e nelle malattie del nostro mondo, alla ricerca di possibili cure.

Ad accompagnare Capossela sul palco ci saranno: Alessandro Asso Stefana (chitarre), Niccolò Fornabaio (batteria), Andrea Lamacchia (contrabbasso), Raffaele Tiseo (violino) e Giovannangelo De Gennaro (viella e aulofoni).

L’album ‘Ballate per uomini e bestie’ si è aggiudicato la Targa Tenco 2019 nella categoria “Miglior disco in assoluto”. La premiazione avverrà al Teatro Ariston di Sanremo il prossimo 17 ottobre nell’ambito del Premio Tenco.