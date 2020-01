Vini umbri al Top con "Umbria Wine Experience": tutti gli eventi 2020 con i vini umbri a spasso per il mondo

Umbria Top soc. coop - la società cooperativa del vino umbro nata nel 2009 che raggruppa oggi la maggioranza delle aziende vitivinicole regionali, con il traguardo dei 94 soci (tra cui i 4 Consorzi di tutela) - rilancia anche nel 2020 la sua nuova campagna di comunicazione biennale ‘Umbria wine experience’ che nell’anno appena trascorso ha portato a compimento importanti obiettivi e progetti.

Sempre più produttori infatti hanno capito che muoversi sotto il marchio ‘Umbria’ significa andare oltre i confini dei campanili e dei territori, pur non dimenticando di valorizzare ognuno le proprie caratteristiche per essere “uniti nelle differenze”.

La “visione esperienziale” proposta nel 2019, che sarà ripetuta nel 2020, mette al centro il vino come “biglietto da visita” per una promozione integrata del territorio regionale. Ed il claim ‘Umbria Wine Experience’ si fa quindi forte di questa promozione sostenuta dalla Regione Umbria grazie al bando che prevede un investimento per il biennio di circa 1.800.000 euro a fronte di un contributo di 1.200.000 (PSR Umbria 2014-2020 Mis. 3.2.1).

Umbria Top, nell’anno appena trascorso, ha proseguito così il suo lavoro di promozione del vino umbro e di rafforzamento dell’immagine della regione nel mercato estero di settore, con la convinzione che sia fondamentale essere presenti sui mercati selezionati in modo costante e coerente. Il “tour” europeo affrontato è così diventato un pezzo di quell’esperienza che si vuole continuare a raccontare, per far vivere l’Umbria del vino anche in fiera attraverso l’esaltazione dei sensi. Cinque le fiere archiviate, con la prevista partecipazione al Bellavita Londra di novembre a cui le aziende non hanno partecipato a causa dell’incertezza dei mercati britannici legati al fenomeno Brexit.

Umbria Top annuncia ora il calendario 2020 delle attività con i prossimi appuntamenti di promozione e commercializzazione legati ancora alla campagna di comunicazione ‘Umbria Wine Experience’. Per tutto l’anno si continuerà ad offrire in giro per il mondo i “viaggi esperienziali” attraverso le cantine e le denominazioni provenienti dall’intero territorio regionale grazie ad un concept che caratterizza in maniera armonica le varie presenze nei Paesi obiettivo, in Europa e non solo.

Nel 2020 quindi, con il piano OCM, l’Umbria del vino sarà in Usa, Canada, Cina e Giappone a sostegno di 14 cantine partecipanti.

Presenza confermata anche nelle fiere europee. Si inizia subito ad inizio anno dall’Olanda con uno stand umbro in occasione di Bellavita Expo Amsterdam dal 13 al 15 gennaio 2020. Saranno 10 le cantine espositrici (Adanti Azienda Agricola, Cantina Baldassarri, Cantina Bartoloni, Chiorri, Duca Della Corgna - Cantina Del Trasimeno, Fattoria Di Monticello, Le Cimate, Santo Iolo, Signae – Rossobastardo, Violati) presenti ad Amsterdam provenienti dalle varie aree vinicole regionali che parteciperanno anche al concorso tecnico “Bellavita Awards” che premia i migliori prodotti enogastronomici italiani. Bellavita Expo Amsterdam è l’evento leader in Benelux dedicato ai migliori prodotti dell’enogastronomia italiana, in collaborazione con Vinitaly e Cibus e in co-location con Horecava, la principale fiera internazionale per i professionisti dei settori Ho.Re.Ca. e Food Service, con oltre 67.000 visitatori.

È nel cuore dell'Europa poi, in una capitale mondiale come Parigi, che Vinexpo ha voluto rafforzare il proprio marchio organizzando un evento unificante per il settore. Vinexpo Paris si svolgerà così dal 10 al 12 febbraio 2020 presso il Convention Center di Parigi. Con un proprio stand firmato Umbria Top anche qui le cantine umbre presenti saranno 9 in totale.

Dal 15 al 17 marzo invece si volerà in Germania per il Prowein di Dusseldorf, con 29 cantine umbre partecipanti: tra queste alcune saranno protagoniste anche di un forum degustativo sull’Umbria. Ad Umbria Top viene riservato, come ormai da anni, uno spazio che si trova all’interno del Padiglione Italia.

Sono infine già 54, lo stesso numero finale del 2019, le cantine umbre che hanno deciso di aderire all’evento principale in Italia a tema vino, ancora a cinque mesi dall’inizio. Così Umbria Top già sta lavorando anche alla partecipazione dell’Umbria del vino al Vinitaly in programma a Verona dal 19 al 22 aprile 2020.