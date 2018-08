Vinarelli mon amour, un 35esimo compleanno da ricordare

Vinarelli mon amour. Un 35esimo compleanno nel solco della tradizione. “Quella di una manifestazione dichiaratamente popolare”, dichiara Fausto Ciotti che ne presiede autorevolmente il Comitato. D’altronde era proprio questo lo spirito con cui Giuseppe Agozzino (grande organizzatore, uomo di cultura e artista in proprio) volle far nascere questa Kermesse di pittura e socialità.

Messer Vino, padrone incontrastato della campagna torgianese, si mischia coi colori dando vita a un doppio capolavoro. Da qui il passaggio da “acquerello” a “vinarello”.

E sono davvero tanti i capolavori sfornati da chi riesce a coniugare Bacco con la tabula picta del foglio, percorso da rapide pennellate. Ci si cimenta anche Catiuscia Marini, tracciando una linea verde sul disegno di Quintaliani che subito scrive: “Con il contributo di Catiuscia Marini”: forse un valore aggiunto per l’eventuale acquirente?

Manifestazione, dunque, dichiaratamente popolare, in quanto mette la gente a diretto contatto con l’artista. Se è vero che l’arte parla il linguaggio universale della bellezza, è bello – per molti curiosi e visitatori – scoprire come si dipana un progetto grafico-pittorico.

Anche stavolta la manifestazione ha attirato un gran numero di persone del milieu politico, artistico, culturale. Fare nomi comporterebbe il rischio di dimenticarne qualcuno. Ma eravamo veramente in tanti. Nel solco di una tradizione che, anziché inaridirsi, si arricchisce di sempre nuovi stimoli.