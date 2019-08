Villa Pitignano, ultimo fine settimana per la Sagra del baccalà: tutto il programma

Battute finali per la Sagra del baccalà e dei prodotti tipici umbri e Vp dance festival, in scena a Villa Pitignano fino a domenica primo settembre. Dopo aver deliziato i palati degli avventori e fatto ballare persone di ogni età, tra serate dedicate al liscio e dj set, continuano gli eventi nell’ultimo weekend in programma: ogni sera alle 19.30 apertura degli stand gastronomici e, dopo cena, alle 21.30, al via le serate danzanti e la musica dal vivo: c’è grande attesa, venerdì 30 agosto, per la Franco Bagutti band il cui show ripercorrerà i più grandi successi della musica internazionale, dagli anni 50 ad oggi. Si prosegue sabato 31 con l’orchestra Manuel Malanotte e, a chiudere l’evento domenica 1 settembre, l’orchestra Michelissimo.

Per scatenarsi fino a tarda notte, poi, c’è il Vp Dance festival, organizzato da Disco umbria estate (Due) in collaborazione con i più importanti club e discoteche umbri. Venerdì è in programma Suavecito, serata dai ritmi reggaeton, r&b, hip-hop e trap; sabato c’è ‘Rewind backto2000’ e infine domenica ‘Orange familyparty’. Programma completo e aggiornamenti sulla pagina Facebook ‘Sagra del Baccalà - Proloco di Villa Pitignano’ e ‘VP Dance Festival - Villa Pitignano 2019’.