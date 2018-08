Villa Fidelia Rinasce con “Rinascenze”, una mostra d’arte “tra realtà e immaginario” che si dipana dal 4 agosto al 2 settembre. In esposizione una lunga teoria di artisti, coordinati da Fabrizio Fabbroni, ex direttore dell’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia.

Si esprimono sulle tela Giuliano Belloni, Alessia Biscarini, Francesco Carretta, Stefano Chiacchella, Stefania Chiaraluce, Teresa Chiaraluce, Valerio Doddi, Fabrizio Fabbroni, Marco Giachetti, Silvana Lafolla, Antonio Marino, Simon Mgogo, Carla Pistola, Lorena e Sara Pittavini. Tutto nel contesto della personale in atto di Marina Sereda.

Per la scultura: Laura Alunni, Sergio Angelella, Paolo Ballerani, Giovanni Cenci, Carla Medici, Paolo Mirmina, Beate Megaard Paulsen, Giancarlo Santi, Sara Sargentini, Mario Sciarra.

Istallazione site specific a cura di Giulio Valerio Cerbella e Luisa Benevieri. L’organizzazione dell’evento fa capo all’Associazione “La casa degli artisti” di Perugia. Una vera novità è costituita dalla presenza di una sezione bambini, molto più che artisti “in erba”, ma spesso in grado di competere con la produzione adulta. A riprova della celebre affermazione di Picasso che sostenne “A quattro anni dipingevo come Raffaello, poi ho impiegato una vita per imparare a dipingere come un bambino”.

Accoglienza e benvenuto da parte della consigliera provinciale Erika Borghesi che ha ricordato come l’iniziativa si contestualizzi nella cornice di una rivitalizzazione della prestigiosa struttura, della quale ha succintamente ripercorso le vicende. Intervento assai applaudito. Al sindaco di Spello Moreno Landrini il compito di fare il punto sulle attività culturali spellane (“non solo fiori”) che si distendono con continuità nel corso dell’anno. Non senza evidenziare il fatto che Villa Fidelia costituisce una risorsa di tutti, che viene da lontano e si proietta nel futuro. Taglio del nastro da parte della Borghesi e quindi visita alle numerose opere esposte.