VIDEO Coronavirus, l'omaggio a Spoleto del cast di Don Matteo

"A Spoleto lo spettacolo non si ferma". È questo il titolo della nuova rubrica video inaugurata dal Comune e inaugurata ieri (sabato 9 maggio) dal cast di 'Don Matteo', celebre serie tv con Terence Hill traslocata da Gubbio alla città del Festival dei Due Mondi a partire dalla sua nona stagione. Una rubrica che vedrà di volta in volta cantanti, attori e musicisti rendere omaggio a Spoleto ricordando il suo rapporto speciale con la città in un momento in cui ancora sono vietati spettacoli e concerti dal vivo.

A dare il via alla rubrica Maurizio Lastrico, Maria Chiara Giannetta, Francesco Castiglione e Maria Rosaria Russo con un breve viaggio tra le loro emozioni, il loro rapporto con la comunità spoletina in forma di racconto, poesia, ricordo... il loro saluto in vista della prossima stagione di #DonMatteo a Spoleto. L'appuntamento con questa nuova rubrica sarà sempre il sabato alle ore 18.00.

L'omaggio del cast di Don Matteo alla città di Spoleto (clicca qui per guardare il video)