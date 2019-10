Il "Viaggialibro" fa tappa a Umbertide il 26 Ottobre

La seconda tappa del “Viaggialibro – Festival del libro di viaggio”, evento diffuso promosso dall’Associazione culturale Officina delle Scritture e dei Linguaggi di Perugia e da ali&no editrice, che si fermerà a Umbertide sabato 26 ottobre, sarà dedicata al tema del cammino.

Il programma della giornata prevede un doppio appuntamento con gli scrittori Giovanni Dozzini, autore di “E Babucar guidava la fila” (vincitore del Premio dell’Unione Europea per la Letteratura 2019), e Antonio Gonnella, autore di “Passaggio a Sud. Diario di viaggio lungo l’Appenino”. Si inizierà alle 11,00, presso il Centro Socio-Culturale San Francesco con il matinée per gli studenti del I.I.S. Campus L. Da Vinci e si proseguirà il pomeriggio alle 17,30 presso il Museo Rometti (ex cinema Metropolis) dove i due scrittori dialogheranno con Giannermete Romani sul tema del cammino e del viaggio a partire dai loro libri.

A seguire proiezione, a ingresso gratuito, del docufilm tratto dal libro “Passaggio a Sud” ospite la regista Francesca Consales.

I prossimi appuntamenti del Festival saranno a Panicale, 8 novembre, con Sandra Petrignani e a Perugia con Raffaele Riba (22 novembre) e Susanna Tartaro (29 novembre).