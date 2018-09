Villa del Cardinale, la show woman Simona Esposito legge "Edgar Allan Poe"

Ormai al termine della stagione estiva, si va esaurendo anche il programma di eventi della Villa del Colle del Cardinale. Dopo una iniziale fase di sperimentazione, a far capo dai primi di maggio, il cartellone è divenuto, apertura dopo apertura, un appuntamento fisso per tutti gli appassionati d'arte, di cultura, di tradizione storico-artistico-letteraria.

La qualità degli eventi proposti, congiuntamente alla splendida location, ha attirato visitatori “per caso”, poi divenuti assidui frequentatori della villa che fu di Ferdinando Cesaroni: prima umile giardiniere e poi apprezzato imprenditore, tanto da poterla acquistare. Sabato 22 settembre 2018 alle ore 21:00, la Villa del Colle del Cardinale, a Colle Umberto di Perugia, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, presenta “Brividi in Villa”.

La cantante, attrice e show woman Simona Esposito legge “Il pozzo e il pendolo” di Edgar Allan Poe, a cura di Sergio Carrivale. Si tratta di un classico del genere horror, tradotto anche in film, da Roger Corman nel 1961. Il film, visto con gli appositi occhialini, costituì uno dei primi esempi di effetti 3D. Il testo mantiene una forza che lo rende particolarmente efficace nella sua trasposizione teatrale, come in lettura.

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2018, complice il buio della tarda sera, unitamente all’atmosfera surreale che la Villa offre, Simona Esposito farà da guida, col racconto, nei meandri bui dello spirito in cui il protagonista rivivrà la terrificante vicenda. Lo spettacolo sostituisce il già programmato “Processo Pirandello” destinato ad altra data.