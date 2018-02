LETTI PER VOI - Via dei Filosofi, il quartiere perugino dalla a alla z nel bel libro di Mauro Pianesi

Un quartiere perugino dall’A alla Zeta! Parliamo del bel libro di Mauro Pianesi (Futura edizioni) che racconta via dei Filosofi nella ricerca, affettuosa e rigorosissima, titolata “Dai biancospini alle scale mobili” che, per definizione, è un “Dizionario istorico-sentimentale” (pizzicando, con autoironia, quell’“istorico” dal Siepi, di recente ristampa).

Un quartiere che è figlio del boom economico e che viene traguardato tenendo nel mirino i personaggi che vi hanno vissuto, non meno che le trasformazioni cui è stato soggetto il territorio circostante l’antico Fosso di Sant’Anna. Dopo una prefazione di Francesco Berardi, presidente dell’Associazione “Filosofi… amo”, si dipana questo baedeker degli uomini e delle cose. Al suo interno, voci come nomi di famiglie (Bacanella, Bellezza, Benda, Berretta, Bragiola, Fioroni, Sanvico, Stortoni), ma anche “stranezze” come “Balena”, lemma che racconta del famoso cetaceo in naftalina e cartapesta, portato in piazzale Europa “a miracol mostrare”. Protagonisti oscuri: lo scopino e gli stracciaroli, la tabaccaia e i “freghi”, che tornano a vivere un “come eravamo”, tra nostalgia e rimpianto.

Anche spigolature (importanti per il sottoscritto) come “Circoletto”, che ci richiama alla mente l’indimenticabile Tosello Silvestri e quello che fu capace di fare, tra i Filosofi e Fratticiola. E poi personaggi di stratosferica grandezza, come Aldo Capitini e il più recente “declamatore” Paolo Vinti, compagno Paolo di emozione “altissima”. La libreria della Varriale e le squadrette di calcio, i giochi e gli spassi.

E quindi i preti: da don Igeo, con la sua Topolino nera, don Pietro Ortica e don Leonello, prete divisivo, amato e detestato. Grande diegesi sulla nascita e lo sviluppo di Piazzale Europa e la Mutua, fulcro del quartiere, Sant’Anna e le “santannine”, il parco e la stazione. Ma, insomma, chi erano questi “filosofi”? Non ve lo immaginate! Certo peripatetici, amanti del verde e dei “barutoli”, passeggiatori e passeggiatrici tra il romantico e il “commerciale”. Ma ne saprete di più leggendo il libro.