VISTI PER VOI Una straordinaria Veronica Pivetti illumina il Morlacchi

Una straordinaria Veronica Pivetti illumina il Morlacchi con una commedia musicale che ne mette in luce l’eccezionale versatilità. L’attrice milanese, infatti, in “Viktor und Viktoria” canta, balla, recita, sprizza scintile di bravura e simpatia.

In una Berlino miserabile e pre-nazista, càpita un’attrice di provincia, Susanne Weber, affamata e in cerca di scrittura. L’incontro con un collega attore, Vito Esposito (Yari Gugliucci), immigrato italiano, sembra poterle cambiare la vita, offrendole qualche possibilità di sopravvivenza. Il prezzo da pagare per la scrittura è però l’impegno ad esibirsi in abiti femminili, fingendosi un maschio. Così Susanne si sacrifica e diventa... Viktor und Viktoria, cioè un ambiguo e affascinante attore en travesti, acclamato in tutti i teatri d’Europa.

La brillante compagnia è capitanata dalla Baronessa Ellinor Von Punkertin (Pia Engleberth). Bravissima, nella parte della bionda svampita, Lilli Shultz (Roberta Cartocci), come pure l’attrezzista dai modi bruschi e fascistoidi Gerhardt (Nicola Sorrenti). L’incontro con il fascinoso conte Frederich Von Stein (Giorgio Borghetti) scalda il cuore gelato di Susanne e tutto volge al lieto fine. Tra ambiguità, intuizioni, agnizioni e verità.

La commedia è leggera e il personaggio della Pivetti presenta punti di contatto con la Sally dell’ammirato “Cabaret”, anche per affinità di location e coincidenze storico-cronologiche. Le scene sono strepitose e dinamiche. La crisi economica ha fatto scuola, inducendo gli scenografi a elaborare prodotti modulari, polivalenti, mobili e di grande efficacia. Le musiche persuasive, le voci efficaci (anche se talvolta in playback). Uno spettacolo degno del… Sistina, che porta nella stagione perugina un soffio di impegnata e gradevole levità.