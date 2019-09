Vent'anni di Teatro Lyrick e una nuova stagione ricchissima

Il teatro Lyrick di Assisi compie i suoi primi 20 anni e annuncia con fierezza la stagione 2019-2020.

Si inizia il 20 ottobre con la Gospel Connection Mass Choir, spettacolo diventato ormai un appuntamento annuale.

Il 2 e 3 novembre sarà la volta di School of Rock, spettacolo per tutta la famiglia dedicato dai bambini e ai loro genitori.

Il 26 novembre spazio a La piccola Bottega degli Orrori con Giampiero Ingrassia, Fabio Canino, Belia Martin. Regia di Piero Di Blasio, prodotto da Alessandro Longobardi – Viola Produzioni / OTI - Officine Del Teatro Italiano.

Il 5 dicembre a salire sul palco sarà La vie en rose/Bolero spettacolo di danza del Balletto di Milano.

Il 7 dicembre, dopo le appassionanti tournée del 2018 e del 2019, Francesco Piccolo torna sul palco con il suo testo Momenti di trascurabile (In)felicità.

L’11 dicembre sarà la volta di UP&DOWN con Paolo Ruffini, spettacolo comico e commovente che racconta delle relazioni umane.

Il 30 dicembre in piena atmosfera natalizia salirà sul palco A Christmas Carol con Roberto Ciufoli e la Compagnia Dell’Alba, un grande classico di Natale con la sapiente regia di Fabrizio Angelini.

L’anno nuovo inizia il 6 gennaio con il Russian Classical Ballet e il secondo appuntamento con la grande danza di una compagnia internazionale che porta in scena La Bella Addormentata.

L’11 gennaio gli Oblivion saranno protagonisti di La Bibbia riveduta e scorretta, con la regia di Giorgio Gallione.

Il 17 gennaio Angela Finocchiaro in Ho perso il filo.

Il 24 gennaio con le musiche e la supervisione artistica di Luciano Ligabue e la regia di Chiara Noschese sale sul palco Balliamo sul mondo.

Il 30 gennaio Nancy Brilli si cimenta in A che servono gli uomini? una commedia musicale scritta da Iaia Fiastri, commediografa di successo e storica collaboratrice della premiata ditta “Garinei e Giovannini”.

L’8 febbraio sale sul palco Pinocchio Reloaded/Favola di un burattino senza fili.

Il 14 febbraio anteprima nazionale di Che disastro di Peter Pan.

Il 29 febbraio il duo comico Gigi e Ross debutta a teatro con la commedia Andy e Norman, fiaba moderna del commediografo newyorkese Neil Simon, messa in scena con grande successo a Broadway nel 1966.

Il 4 marzo Gabriele Cirilli è protagonista di Mi piace. Viviamo tutti per un like, in italiano "mi piace".

L’11 marzo arriva una tappa di Alice in Wonderland, italian tour del Circus-Theatre: uno spettacolo unico al mondo dove un cast di trenta atleti acrobati e ballerini professionisti racconterà attraverso la più innovativa delle arti circensi la fiaba di Alice nel mondo delle meraviglie.

Il 13 marzo spazio a L’Amaca di Domani di e con Michele Serra.

Il 1aprile Dopo quattro anni di assenza dal palcoscenico, Daniel Ezralow torna in scena con una nuova coreografia, Open, che promette di stupire e coinvolgere grazie all’estro e alla creatività che da sempre lo caratterizzano.

Il 22 e 23 maggio in scena ci sono Salvo Ficarra e Valentino Picone con una tappa del tour che celebra i venticinque anni di sodalizio artistico nelle più prestigiose venue d’Italia, che toccherà oltre 20 città.