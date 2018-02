Venti anni di concerti, la cover band perugina Diana è ancora sul palco

“Vent’anni sono passati ma siamo ancora all’inizio”. Carichi di ottimismo e di progetti per il futuro, i membri dalle cover band Diana festeggiano i 20 anni di attività del loro gruppo.

Nata a Perugia nel 1998 tra i banchi di scuola, la formazione composta da 5 musicisti, Alessandro Voccia voce e frontman, Gabriele Bianchi alla chitarra, Antonio Lusi al Basso, Lauretta Ricci alle tastiere e Francesco Gobbi alla batteria, cresce velocemente, con un progetto curato nei dettagli giorno dopo giorno. Inizia a esibirsi nei locali e alle feste private della provincia perugina e oggi ha all’attivo quasi 2mila concerti in giro per l’Italia, tra piazze, club e party. Numeri ed esperienze che fanno dei Diana una delle più rinomate cover band del centro Italia che propone da sempre uno show originale e adrenalinico, seguito e apprezzato dai tanti fan.

E il 2018 ha già messo in calendario per i Diana molte date, con appuntamenti in piazza e festival nazionali che ospiteranno il gruppo nel suo 20esimo anno, intenso di concerti e chilometri. “Dopo un bellissimo capodanno al Wood di Roma, uno dei locali più noti della movida capitolina – anticipano i Diana –, il primo appuntamento imperdibile nel cuore di Perugia, che aprirà questo nuovo anno di live, è sabato 10 febbraio all’Urban”. Il live club, infatti, per la prima volta ospiterà i Diana in occasione del GrezZOO thash party 2018 che inizierà alle 24. Per informazioni sulla serata: 075.528859. Per conoscere la band: dianalivemusic.it.