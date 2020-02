Venerdì e sabato torna lo Sbaracco, appuntamento con i saldi dei saldi di fine stagione

Venerdì 28 e sabato 29 febbraio appuntamento con lo Sbaracco, la festa dl piccolo commercio, alla sua tredicesima edizione. Protagonisti saranno i negozi dell’acropoli e dei borghi cittadini, con oltre 60 attività commerciali e botteghe artigiane che hanno già aderito all'edizione invernale 2020 della maxi svendita finale della stagione dei saldi-

L'iniziativa, promossa dal Consorzio Perugia in Centro con il patrocinio del Comune di Perugia, vedrà per due giorni le vie e le piazze dell'acropoli tornare ad essere un vero e proprio mercato delle eccellenze e delle occasioni: non solo abbigliamento, accessori e calzature, ma anche beni per la persona, prodotti di erboristeria, profumi e articoli per il benessere, casalinghi, articoli regalo, ottici, articoli sportivi, artigianato e giocattoli. Non mancheranno proposte enogastronomiche pensate per l'occasione.

Sia il sabato che la domenica si parte alle 10 nelle aree di corso Vannucci e vie limitrofe, via dei Priori, via Oberdan, corso Cavour, via Marconi e viale Indipendenza con la modalità ormai consolidata: alle attività sarà fornito un banco da posizionare davanti alla propria vetrina dove esporre i propri prodotti, con promozioni, sconti, offerte particolari in occasione della Festa del Piccolo Commercio.

In caso di maltempo lo Sbaracco resta confermato all’interno dei negozi aderenti.