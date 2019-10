Velimna, special edition, al Cerp… ecco la sintesi ragionata e completa dei temi trattati nelle precedenti 16 edizioni.

Inaugurata sabato 12 ottobre, si protrarrà fino a domenica 27. Con la partecipazione di esperti e delle tradizionali consulenti, nelle persone di Luana Cenciaioli e Agnese Massi, storiche colonne scientifiche della manifestazione ponteggiana.

Occasione di visite guidate sia alla Rocca Paolina che al Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria.

In mostra la summa dei temi trattati e riproposti, attraverso pannelli esplicativi. Ciò che più colpisce sono le riproduzioni di reperti e costumi della civiltà etrusca, realizzati dagli artigiani del laboratorio artistico Velimna.

In mostra anche le pubblicazioni prodotte durante gli anni di attività della manifestazione “Velimna, gli Etruschi del Fiume” con pannelli scientifici, elementi fotografici e atti dei convegni, tenuti nell’arco cronologico 2014-2018.

In evidenza anche le strepitose riproduzioni etrusche realizzate dall’UMP (Unione Modellisti Perugini) e ordinariamente conservate presso la sede della Pro Ponte, in via Tramontani.

L’evento è punteggiato da conferenze di Mario Torelli (il 19 ottobre, ore 16:30, “Le grandi novità della storia degli Etruschi”), di Glenda Giampaoli (il 23 ottobre, ore 16:30, “Come vestivano gli Etruschi? Moda e abbigliamento nel periodo etrusco”), di Francesco Roncalli (il 26 ottobre, ore 16.30, “Uomini d’arme, condottieri, re. Corsi e ricorsi storici tra Umbria ed Etruria”).

Sono inoltre previste presentazioni libri che vedono in campi studiosi del calibro di Augusto Ancillotti e Anna Eugenia Feruglio.

In programma anche escursioni, a cura della direttrice del Manu Luana Cenciaioli (ritrovo e partenza Sala CERP-Rocca Paolina), nei giorni di domenica 13 ottobre, ore 9:30 (Mura Etrusche)

e 20 ottobre, stessa ora (Scavi della Cattedrale).

Un’edizione che vede, coniugati in felice sintesi, rigore scientifico e divulgazione alta.