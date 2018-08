Valfabbrica: seconda edizione del festival "Esplorazioni sonore", appuntamento dedicato al jazz della nostra regione

Torna il Festival “Esplorazioni Sonore” nel borgo di Valfabbrica, giunto alla sua seconda edizione, un appuntamento diventato punto di riferimento del jazz della nostra regione. Fortemente voluto dall’amministrazione comunale, che ha sempre creduto e sostenuto l’ampiezza propositiva dell’offerta artistica e culturale presentata dal Festival, la direzione artistica sarà affidata come nella prima edizione al Maestro Alessandro Deledda. Una riconferma dati i successi di pubblico ottenuti lo scorso anno i quali hanno contribuito alla crescita ed evoluzione della manifestazione. Dopo l’anteprima del 17 giugno scorso a cura dei musicisti della Scuola di Musica “Piano Solo”, la kermesse musicale entra nel vivo dal 3 al 5 agosto.

Un programma ricco di musica con concerti serali ad ingresso libero che da quest’anno saranno dislocati nel territorio. La partenza sarà con un concerto per organo nella Chiesa di Santa Maria Assunta di Casacastalda, eseguito dall’organista Massimiliano Rossi venerdi 3 agosto, che eseguirà musiche di Pachelbel, Bach e Gherardeschi e Kerll. Continuerà poi la serie di concerti presso la oramai collaudata location centrale, Piazza San Sebastiano di Valfabbrica che ospiterà sabato 4 un concerto con proiezione dal titolo “Around Morricone” il cui programma prevede l'esecuzione in chiave jazzistica dei brani dedicati alle musiche da film del celebre compositore eseguite dai musicisti Stefano Conforti al sax, Marco Fermani al pianoforte, Ludovico Carmenati al contrabbasso e Roberto Bisello alla batteria. Il Festival si concluderà domenica 5 con un appuntamento ad effetto dedicato alla grande musica classica, un concerto in due parti: si partirà con la giovane ed eccellente pianista andriese Sabina Sellitri che eseguirà musiche di Chopin, Liszt e Schomberg al palco centrale di Piazza San Sebastiano, per poi concludersi con il grande spettacolo “Meditar Cantango” un originale connubio tra tango e melodramma, omaggio a Schipa e Gardel che prevede la partecipazione di Fabio Armiliato uno dei tenori più importanti della scena lirica internazionale. Acclamato dal pubblico grazie alla sua particolare vocalità,sarà accompagnato dal pianista ed arrangiatore Fabrizio Mocata.