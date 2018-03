Valerio Scanu incontra i fan, appuntamento a Perugia: ecco quando

GIURO DI DIRE LA VERITA' - Dalla A alla Zia Mary" è un nuovo Valerio Scanu quello che ritroviamo nelle pagine di questo libro: più maturo e consapevole, che si dona senza remore agli occhi di un pubblico che spesso fatica a decifrarlo. Diretto, immediato e senza filtri, il ventisettenne maddalenino si racconta, nella sua seconda autobiografia, tra pubblico e privato, scava nei suoi affetti più intimi, confessa aneddoti curiosi, passa in rassegna le diverse esperienze vissute nel corso della sua carriera, senza trascurare le delusioni. “Giuro di dire la verità” è una confessione in piena regola, divisa in ventisei voci, che non lascia spazio a ipotesi e dubbi. A incorniciarne il diorama letterario, una serie di istantanee catturate dall’obiettivo fedele di Fabrizio Cestari.

Valerio incontrerà i suoi fan per firmare le copie del libro nell'instore tour, tra le sue tappe, anche la libreria Feltrinelli di Perugia. L’appuntamento è in Corso Vannucci per lunedì 26 marzo alle ore 18.