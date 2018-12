Urban, un venerdì black tutto da ballare: torna il Get Down Party

Venerdì 28 dicembre torna all'Urban uno dei più recenti successi del Friday I'm in rock: Get Down, the Party!

Il party di Black Music tutto da ballare. Sessant'anni di musica in una notte, dal soul all' hip hop, dalla disco all' r'n'b passando per funk, edit e molto altro. Dalla California Soul di Marlena Shaw a quella Love di Tupac, dallo Studio 54 a BedStu, da Philadelfia e la sua Disco Inferno all'Empire State di Jay Z e Alicia Keys, Donna Summer e Beyoncè, Lou Rawls e Kendrick Lamar, un treno che vi condurrà in un mondo incredibile...sarete circondati da una scenografia che vi farà immergere a pieno nell'atmosfera Get Down. E in più visual, Barrio Corner e altre sorprese...

In consolle: Fab., Chiskee, Goldsmith e Cekera.