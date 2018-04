Hawaiian Party all'Urban: una festa tra collane di fiori, palme e tante altre sorprese

Ultime serate della stagione per l'Urban di Perugia: il caldo si avvicina e anche Friday I'm in rock si adegua con una delle feste più divertenti.. Venerdì 4 maggio Hawaiian Party! Una festa in pieno stile Friday I'm in Rock.

Sole, palme, sabbia e tanta musica: durante la serata collane di fiori, palme giganti e tante altre sorprese. Per un weekend da leoni, venerdì sarà HAWAIIAN PARTY! E venerdì sembrerà di essere in spiaggia.