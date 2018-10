Secondo appuntamento con l'ormai celebre Tangram all'Urban di Perugia: gli ospiti e tutti i dettagli della serata

Sabato 20 ottobre secondo appuntamento con TANGRAM

Dukwa (live), Black Finesse (live), Stefano Tucci, Max-P, Val Maz

Una forte personalità, probabilmente forgiata dalla crescita con il fratello che lo introdusse nei percorsi labirintici dell’elettronica. La risposta fu entusiasmo e creatività, le stesse che sentiamo nelle sue produzioni e performance. Un'identità trovata tra sonorità house, al contempo sospesa tra ambient ed elettronica del nuovo millennio. Andare per la strada più facile e puntare sulla connotazione del mese è, quindi, semplicemente vietato. Da solista come Dukwa ma sempre aperto al confronto (Life’s Track insieme ad Herva e PHREEQ con Kevin Freelance) il suono di Marco ha esordito con Bosconi, arrivando a firmare uscite su Numbers e Don’t Be Afraid. Il suo talento l’ha portato a esibirsi fino al Sonar Off e Panorama Bar. Fare tappa a Tangram era d’obbligo.