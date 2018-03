Il week end firmato Urban: i dettagli di tutte le serate

Venerdì 9 marzo torna Friday I'm in love con il live di Paletti. Nasce professionalmente nel 2000 a Londra, dove ha la possibilità di collaborare con registi, attori e compositori di fama internazionale come Riddley Scott, Paolo Sorrentino, Gary Oldman e Goran Bregovich.

Nel 2005 si trasferisce a Roma e compone musiche per la Fox International Channels e inizia la sua avventura sui palchi italiani ed americani con la band The Record’a (The R’s).

Nel 2012 esordisce su etichetta Foolica col suo progetto solista, Paletti, dapprima con “Dominus”, un EP di 5 brani, e l’anno successivo con l’album d’esordio “Ergo Sum”.

Nel 2014 Paletti entra nella scuderia di Sugar Music e pubblica QUI e ORA, una fotografia del mondo attuale, tra ironici autoritratti e disarmanti verità.

Il 26 gennaio 2018 Paletti pubblica “SUPER”, il suo terzo disco di inediti: undici canzoni dal sapore inaspettato, che raccontano le molteplici sfaccettature della sua anima incoerente, della condizione umana e delle sue contraddizioni. Un’esperienza musicale che va ben oltre il cantautorato e il synth pop e mette le basi per un electro pop raffinato, che affonda le sue radici nella musica d’autore, per un risultato più che mai attuale.

Dj set:

Fab. - Fooly - Guest

Sabato 10 marzo 1 HOUR ritorna all' Urban dopo due anni di tour in tutta Italia. 1 HOUR, ogni ora una festa diversa: quattro dj set, quattro generi musicali che si alterneranno dopo un'ora di performance.

In consolle, in ordine variabile:

Chiskee ➡ HIP HOP / DANCEHALL

FAB ➡ 2000's

Roghers + GIOV ➡ ROCK'N'ROL

Tia ➡ TRASH / ITALIANA

Domenica 11 marzo torna Ralf con il suo Bellaciao!