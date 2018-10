Terzo week end targato Urban: il primo appuntamento di Numbers e Bella Ciao, la novità Bounce. Tutti i dettagli

Venerdì 12 ottobre il primo appuntamento della stagione di Numbers, spot elettronico che ospita i migliori artisti della scena elettronica alternativa mondiale. Electro, House, Afro, Lo Fi, Disco,un universo da ballare dal primo all'ultimo disco.

Numbers negli ultimi anni ha portato a Perugia artisti del calibro di Andrew Weatherall, Norman Jay, Erol Alkan, Ashley Beedle, Auntie Flo, Dj Seinfeld, Ross From Friends, Jacques Renault, Congorock, Daniel Avery, Avalon Emerson, Justin Robertson, Optimo, Dj Rocca, Joakim, Punks Jump Up, Horse Meat Disco e molti altri.

Per il primo appuntamento di questa stagione in Consolle MARQUIS HAWKES Londinese di nascita ma Berlinese d'adozione arriva in consolle Marquis Hawkes. La sua attività di producer inizia a metà degli anni '90 ma da qualche anno è tornato alla ribalta con uscite con label del calibro di Dixon Avenue Basement Jams, Aus Music, Houndstooth e Clone. Il suo ultimo album è un lavoro incredibile, incensato dalla critica di tutto il mondo. All'attività in studio affianca brillantemente quella di Dj, basta ascoltare il suo mix per il fabriclondon o la sua Boiler Room.

"The Basement is burning" è una delle tracks più belle degli ultimi anni.

Fab Mayday (live) : il resident dj del Friday presenterà un live veramente particolare, tra sampling estremo e sfuriate in 4/4, preparatevi a ballare. Insieme a Marquis Hawkwes in consolle Stefano Tucci - Feel Fly

Sabato 13 ottobre arriva all' Urban una delle novità della stagione: Bounce. Il collaudato party al suo esordio all' Urban prevede una selezione musicale che è un cocktail a base delle migliori hit Dancehall, Rap, R’n’B, Trap e chi più ne ha più ne metta studiata con la massima cura dai resident dj’s C H I S K E E, M E E E N, T H E D O S E, B I L O W I. In più, come di tradizione, allestimenti e visual che quest’anno saranno accompagnati da un super light show e, per finire, gadget e souvenir per rendere indelebile l’esperienza del Bounce.

Domenica 14 ottobre prima puntata anche di Bellaciao!, realtà consolidata, ma sempre con un'estrema attenzione alla musica e alle nuove tendenze.