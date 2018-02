Dall'Ipod Battle al Bellaciao, tutte le proposte del week end all'Urban

Venerdì 23 febbraio torna a grande richiesta la IPod Battle: otto squadre si affronteranno in una sfida all'ultima canzone! Per partecipare basta un qualsiasi telefono. Solo una squadra sarà la vincitrice, incoronata dal pubblico munito di Superpaletta! Oltre al pubblico ci sarà la severissima giuria di Qualità presieduta dal Maestro Schifanoia. Per iscriversi c'è tempo fino a giovedì 22 febbraio! Dopo la battaglia si continuerà a ballare!

Per iscriversi basta mandare un messaggio privato alla pagina del Friday I'm in rock indicando: Nome del Team, Pezzi scelti ( 6 - preferibilmente di buona qualità audio - non scaricati da youtube), un recapito telefonico. Le squadre scelte verranno contattate telefonicamente Giovedì 22 febbraio.

Sabato 24 febbraio primo appuntamento del Roghers Spring Festival: tre serate, tre appuntamenti con tre artisti della nuova scena musicale italiana. Si parte con il concerto di Willie Peyote, al secolo Guglielmo Bruno, torinese classe 1985, astro crescente del panorama musicale nazionale e non solo. La sua penna, sottile e acuta, insieme alle scelte musicale versatili e raffinate, ne fanno un artista capace di raggiungere un pubblico vasto quanto variegato, trascendendo i limiti del genere a cui appartiene.

Prima di lui sul palco Asia Ghergo. Asia Ghergo, una chitarra, una voce, capelli biondi e tanti girasoli, è una giovanissima artista marchigiana. Nell'estate 2016 apre il suo canale Youtube e lo riempie di tante cover del genere indie italiano, da Lo Stato sociale, Calcutta, i Thegiornalisti, i Cani, fino ad osare con la trap della DarkPoloGang. Molto apprezzata sul web, viene condivisa da molti; ultimamente porta le sue cover un po' in giro aprendo i concerti delle band della scena indie. Aftershow by Roghers

Domenica 25 febbraio torna Ralf con la sua Bellaciao!

