Urban Perugia, sabato il primo appuntamento con il Roghers Spring Festival

Sabato 19 gennaio all'Urban arriva il "Roghers Spring Festival 2019: Roba fresca a Perugia". Quattro artisti della nuova scena e quattro concerti ospitati da Urban. Torna il Festival "per gente che respira". Per la prima serata, quella di sabato 19, sul palco Viito, l’incontro tra Giuseppe e Vito, coinquilini fuori sede, romani di adozione: "Una convivenza che ha dato vita a molti brani di una forza comunicativa che non passa inosservata e una penna in perfetto equilibrio tra canzone d’autore e nuovo pop italiano. Il primo singolo dei Viito, Bella come Roma, è uscito il 19 gennaio 2018 per Sugar, ha esordito direttamente al primo posto nella classifica Viral50 Italia di Spotify, dove è rimasto per 7 giorni, registrando oltre 100mila ascolti nella prima settimana".