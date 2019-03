Urban Perugia, sabato torna Tangram: ospite speciale, sul palco Gnork

Un suono denso da Budapest tra spacey house, tanto breakbeat, synth ipnotici e pad eterei. Gnork, dj e producer ungherese, è label manager di Blorp e della sub-label Outskirt; ha pubblicato per Unknown To The Unknown, Church e Magicwire, tra le altre. Il suo live sarà preceduto dal dj set caleidoscopio dell’amico Gabriola, per la seconda volta sul nostro palco. A potarci fino all'alba il b2b di Max-P e Stefano Tucci.