Urban Perugia, venerdì 8 marzo torna Friday i'm in love: on stage i God of the Basement

Venerdì 8 marzo torna Friday I'm in love all'Urban di Perugia. I God of the Basement (GOTB) sono una band alternative rock italiana nata a Firenze nel 2016. Rock'n'roll, beat funky, old school hip hop e suoni desert/stoner si mescolano in un immaginario che gioca sul contrasto tra tematiche esoteriche (voodoo, diavolerie e occulto) e moderna cultura pop.

La band ha all'attivo un EP uscito per Stock-a Records, etichetta indipendente con base a Londra e Firenze, e il primo omonimo Album, prodotto da Samuele Cangi (Nothing for Breakfast, Manitoba), promosso e distribuito da Alka Record Label. I God of the Basement sono Tommaso Tiranno, Rebecca Lena, Enrico Giannini e Stefano Genero.

A farvi ballare tutta la notte Fab., Fooly, Giov.