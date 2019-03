Urban Perugia, sabato torna Bounce: serata speciale Ladies First

Sabato 23 marzo penultimo appuntamento con la stagione invernale di Bounce Party all'Urban. Eccezionalmente verrà riproposto per la seconda volta durante la stagione uno dei party a tema, quello che il pubblico ha amato di più: Ladies First.

Un party dedicato alle donne che sono la colonna portante della musica proposta durante le serate: da Lauryn Hill a Koffee, da Lil Kim a Stefflon Don, passando per Beyoncé, Spice e Cardi B. Per questo Ingresso ridotto a cinque euro per tutte le donne senza limitazioni di orario.

Ai pomelli la squadra dei resident Dj di Bounce al completo, prontissimi a selezionare il meglio della musica dancehall / rap / r 'n b / club in circolazione, montagne di hit nuove, classici indimenticabili e bangers appena usciti: Chiskee, Dj Meeen, The Dose.

Sempre attiva anche la saletta “Garage Side” dove Bilowi e Shokker se la giostrano fra vinili, piatti e mixer selezionando perle che attraversano i più diversi territori della dance elettronica… House, Edits, Remix, roba veloce, roba chill. E, come sempre, grande attenzione all'allestimento, alle foto e grande spettacolo con i Bouncerz che animeranno il palco ballando.