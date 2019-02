Urban Perugia, sabato torna Bounce (con una sorpresa eccezionale)

Sabato 23 febbraio torna Bounce con una sorpresa eccezionale: ad affiancare la Bounce Crew ai controlli ci sarà Gecky from Heavy Hammer che, insieme ai resident dj’s Chiskee, Dj Meen e The Dose faranno ballare, cantare e sudare per tutta la notte il pubblico dell' Urban.

Hit vecchie, nuove e nuovissime, classici da cantare a squarciagola e novità da shazammare. Inoltre al Garage, di fianco al locale, saletta free entry con Bilowi e Shokker, pronti a proporre la loro ricercatissima playlist piena di perle viniliche in bilico fra robe in battuta bassa e beat uptempo super energetici, elettronica da ballare o per rilassarsi, remix, citazioni e novità… Come sempre arricchiscono la festa un super allestimento da far girare la testa, un light show fantascientifico e i Bouncers, la all-star crew di potentissimi dancer, che stupiranno con le loro combo di passi e la loro attitudine super street. Il tutto fotografato con maestria da Chopy from Urban soul.