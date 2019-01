Urban Perugia, ospite di livello mondiale per Tangram: da Detroit arriva Waajeed

Sabato 26 gennaio nuovo episodio di Tangram all'Urban di Perugia, con un ospite di livello mondiale: on stage Waajeed.

Il produttore/dj/artista Waajeed, nato a Detroit nel 1975, è cresciuto nei “Conant Gardens”, luogo di battesimo della musica underground / hip-hop. I suoi primi ricordi sono le serate trascorse nella sua sala da pranzo ascoltando la collezione di dischi del padre: un’infanzia immersa tra Roy Ayers, Funkadelic e Kraftwerk. Si guadagnò il rispetto locale quando iniziò a collaborare con lo storico gruppo hip-hop Slum Village, composto da T3, Baatin e J-Dilla.

Dopo aver ricevuto una borsa di studio completa al The College for Creative Studies all'età di 19 anni, Jeedo mise da parte la sua giovane carriera musicale per seguire una formazione artistica. Mentre era all'università, aprì un'etichetta discografica ispirata a Motown e Underground Resistance.

Fondò la Bling47 per pubblicare una delle sue prime raccolte strumentali, ma anche come spazio creativo per lo sviluppo di nuovi artisti. In cerca di un pubblico più ampio, nel 2002 ha formato Platinum Pied Pipers insieme al polistrumentista Darnell Bolden aka Saadiq. Nel 2012 ha formato la sua seconda etichetta discografica DIRT TECH RECK per esplorare la sua musica più orientata al dancefloor.

Ancora oggi Waajeed è un ricercato produttore e collaboratore di Mad Mike Banks, Theo Parrish e Amp Fiddler.

Prima e dopo il concerto in consolle