Parte una nuova stagione di musica e concerti all'Urban di Perugia: tutti i dettagli del primo week end di ripartenza

Settembre è arrivato e parte una nuova stagione di musica e concerti all' Urban di Perugia. Tante conferme ed alcune novità per questo nuovo anno in arrivo. Restano immutati gli appuntamenti immancabili del Friday I'm in rock, di Tangram e di Bellaciao, mentre arriva Bounce che partirà il 13 ottobre. Nel frattempo si parte venerdì 28 settembre con la riapertura targata Friday I'm in rock: per iniziare una classica serata concerto più dj set dei resident Fab e Fooly. Prima di loro il concerto di Giungla, debutto solista di Emanuela Drei, cantante degli Heike Has The Giggles. Sabato 29 settembre primo appuntamento anche con Tangram, che comincia alla grande con il doppio concerto di Capofortuna e FunkRimini.

Venerdì 28 settembre: live di Giungla e dj set targato Fab & Fooly. Giungla è Emanuela Drei, cantautrice di base a Bologna, già voce e chitarra di Heike Has The Giggles ed ex bassista di His Clancyness. Armata di samples, una chitarra elettrica e la sua incredibile voce, Giungla propone un live emozionante con il quale ha suonato prima di The xx, Foals, Grimes and Battles.

Sabato 29 settembre TANGRAM Opening Party: Doppio live di Capofortuna e FunkRimini. FunkRimini nasce come collettivo organizzando party e jam session in Riviera. Nel 2015 il sacro fuoco del funk li trasforma in una band, poliedrico riassunto di tutte le loro esperienze. Funk, nu soul, hip-hop e broken beat, suoni allineati alle correnti Brainfeeder, che prendono forma attraverso synth d'annata, batterie elettroniche, basso, chitarra e una vocalità avvolgente in live magici ed esplosivi. Enroll aka Rame e i fratelli Riccardo e Francesco Cardelli sono i neo-nati "Capofortuna", apprezzatissimo trio ormai nella scena da un anno (singolarmente da una vita). Mescolano esperienze e background diversi canalizzando la tradizione house e italo-disco italiana verso un orizzonte musicale contemporaneo fatto di groove inesorabili, caldi e seducenti (eseguiti dal vivo con strumenti e hardware analogici). Rame, cresciuto nella Riviera Romagnola, il cuore pulsante della scena dei club italiani, ha avuto la possibilità di suonare come resident dj nel leggendario locale degli anni 90 Echoes Club. Ricky Cardelli, polinstrumentalista e cantante eclettico, inizia a girare l'Europa e fa esperienza di generi diversi sin dalla tenera età. Nel 2008 Ricky pone le basi di "Funk Rimini", la sua prima band, sperimentando con Funk, Disco e Hip Hop. Franz, meglio conosciuto come Crimson, bassista e chitarrista della band, è attivo come musicista dalla fine degli anni '90. In procinto di laurearsi in computer music e tecnologie del suono, compone musica e offre sound design per film, documentari, tv e pubblicità radiofoniche.

Prima e dopo in consolle: Stefano Tucci. Max P., Luca Bianchi