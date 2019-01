Urban Perugia, un carico di elettronica: venerdì torna Numbers, Capibara sul palco

Venerdì 18 gennaio il quarto appuntamento della stagione di Numbers, spot elettronico che ospita i migliori artisti della scena elettronica alternativa mondiale. Electro, House, Afro, Lo Fi, Disco.

Numbers negli ultimi anni ha portato a Perugia artisti del calibro di Andrew Weatherall, Norman Jay, Erol Alkan, Ashley Beedle, Auntie Flo, Dj Seinfeld, Ross From Friends, Jacques Renault, Congorock, Daniel Avery, Avalon Emerson, Justin Robertson, Optimo, Dj Rocca, Joakim, Punks Jump Up, Horse Meat Disco, Dj Boring e molti altri.

Per il quarto appuntamento si torna in Italia con un grande artista e il suo nuovo disco. Una data esclusiva, la data zero del suo tour che partirà a marzo. Sul palco dell' Urban, tra indie hip hop ed elettronica, salirà Capibara.

Luca Albino aka Capibara è un producer romano, classe 1989. Cresciuto con l’hip hop, una passione smodata per i videogiochi e l’amore per i cuccioli e gli animali esotici.

Dopo aver pubblicato un album, un mixtape, e dato vita a svariati singoli, remix e collaborazioni che lo hanno portato a suonare in numerosi club e festival di settore, arriva ad un importante punto di sintesi: "OMNIA", il suo nuovo album, in uscita per La Tempesta International.

In consolle: Fab Mayday - Stefano Tucci - Feel Fly