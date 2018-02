Gli appuntamenti dell'Urban per il week-end: dal Friday I'm in Rock al Tangram

Venerdì 2 marzo secondo appuntamento con il nuovo format del Friday I' in rock: Get Down: il party di Black Music tutto da ballare! Dal soul all'hip hop, dalla disco all'r'n'b passando per funk, edit e molto altro! Dalla California Soul di Marlena Shaw a quella LOVE di Tupac, dallo Studio 54 a BedStu, da Philadelphia e la sua DISCO INFERNO all'Empire State di Jay Z e Alicia Keys, Donna Summer e Beyoncè, Lou Rawls e Kendrick Lamar, un treno che condurrà il pubblico in un mondo incredibile...circondati da una scenografia che farà immergere tutti nell'atmosfera GET DOWN! In più visual, Barrio Corner e altre sorprese...

In consolle FAB. - CHISKEE - GOLDSMITH - CEKERA

Sabato 3 marzo torna Tangram con il live di Khidja. Florentin Tudor e Andrei Rusu hanno trovato il nome "Khidja" inciampando su un vecchio disco del leggendario gruppo Mandrill, che includeva una traccia con lo stesso nome; ascoltandola ci si trova a intraprendere un'avventura in cui i generi si intrecciano, il latin incontra il prog e il funk incontra il jazz. Questa fusione di stili è l'essenza di Khidja e nel tempo il loro suono si è trasformato continuamente, saltando da un'era all'altra ed assimilando influenze da tutto il mondo, concentrandosi poi nel medio oriente e nella loro terra nativa.Il sound di Khidja è stato ispirato anche da questo, dalla scena locale di Bucarest e dalle varie influenze della disco Turca, il tutto in un mix di musica elettronica medio-orientale. Nonostante il loro live di matrice house/techno, new wave e industrial, parte della produzione rimane fedele alle influenze su cui si sono concentrati in passato.

Prima e dopo in consolle: Stefano Tucci, Max-P, Feel Fly

​