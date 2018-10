E' il turno di Friday I'm In Love all'Urban: tutti i dettagli della serata e degli ospiti in concerto

Venerdì 19 ottobre torna Friday I'm in love: super live sul palco e un dj set tutto da ballare! Live on stage:

I GIOCATTOLI Un’amicizia tra video-maker si consolida nel primo acerbo duo formato da Duilio Scalici e Ernst Mormile, che si dilettano dapprima in cover. Nel 2017 entrano a far parte del gruppo anche Chiara Di Trapani e Davide Casciolo, una formazione a quattro che diventa quella definitiva e che porta il gruppo di Palermo a raggiungere una buona visibilità con gli inediti “Sulla Neve” e “Il Ragno”. Ma è finalmente con il singolo “Bill Murray” che I Giocattoli diventano rappresentanti della nuova giovanissima generazione it-pop. “Bill Murray” (il cui bellissimo video vede la partecipazione dell'influencer Carlotta Vagnoli) supera presto i 200 mila stream totali raggiungendo in fretta la prima posizione della Viral 50 di Spotify in Italia a soli due giorni dalla pubblicazione. Il brano è stato il primo estratto ad anticipare il debut album “Machepretendi” (pubblicato il 20 aprile per Giungla Dischi) che si avvale della produzione artistica di Enrico Roberto aka Carota (de Lo Stato Sociale) e di Nicola Roda aka Hyppo (dei KEATON). Altrettanto d’impatto saranno il secondo singolo “Ailoviù” e in particolare il terzo singolo estratto, “Astronauta”, brano che, con lo stile inconfondibile indie-pop della band, ha conquistato anche una rotazione su Radio Deejay, consacrandola definitivamente come una delle realtà più interessanti della scena indie italiana. Dal 20 aprile la band è in tour in tutta Italia per presentare dal vivo il debut album “Machepretendi”. Il loro ultimo singolo “Non è Caracas” feat. CIMINI è stato inserito nelle principali playlist di Spotify, tra cui Viral 50, Indie Italia e New Music Friday, ha già superato le 100 mila stream e il video ufficiale (che vede la partecipazione di Matteo Casilli, Denise D'Angelilli - dueditanelcuore e Carlotta Vagnoli) dopo pochi giorni dall'uscita conta già 260 mila views.

Aftershow: FAB., GIOV, MATT BROWN