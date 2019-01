Perugia, l'Urban festeggia 12 anni di musica e serate: festone il 5 gennaio

Buon compleanno, Urban. Dodici anni di musica, serate e concerti a Perugia: "Il 5 gennaio del 2007 partiva il sogno chiamato Urban - spiega una nota dello storico locale perugino - un sogno che continua da 12 anni e che non smette mai di emozionare. Concerti da tutto il mondo, grandissimi artisti italiani, l'ormai leggendario Friday I'm in Rock, Tangram , Bounce, Urban Calling che richiama i nuovi nomi del rock italiano, Dj del calibro di David Mancuso, Andy Weatherall e Erol Alkan, i party ormai storici: tutto qui, tutto all' Urban Club".

E ancora: "Una grande famiglia prima di essere un locale, la musica come collante, il divertimento come missione. Il 5 gennaio si festeggiano questi 12 anni insieme con una grande festa a casa Urban".

Live

Spumante , progetto it-pop di recentissima formazione.

Dj set

Fab. (Friday I'm in Rock)

Stefano Tucci & Max P (Tangram)