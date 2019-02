Urban Perugia, venerdì debutta la nuova serata Disco Hustle: ospite di livello mondiale in esclusiva

Venerdì 22 febbraio parte una nuova avventura per Friday I'm in rock, caratterizzata dalla voglia di stare insieme e la voglia di ballare grande musica house ed elettronica. Con questo spirito nasce Disco Hustle, una serata dove grandi ospiti di fama internazionale sbarcheranno nella nostra città affiancati dai nostri local heroes. Il ritmo ci guiderà fino all'alba. Dall’ Africa più oscura alle luci di New York, dal Brasile a Shibuya passando per l’Italia, disco, funk, house, elettronica, edit e molto altro, Disco Hustle vi travolgerà e vi farà ballare come non lo avete mai fatto: “ Colui che danza cammina sull ’acqua e dentro una fiamma. “

In Consolle ESA (London). Esa è sicuramente uno dei nomi più interessanti degli ultimi anni. Dal Sudafrica a Londra è il resident del Phonox, un club che non ha bisogno di presentazioni. Dj incredibile capace di spaziare da ritmi tropicali alla house music, ha suonato nei migliori club e festival del mondo. Produttore sopraffino, è uscito su Dekmantel, Highlife e molto altro. In esclusiva per la sua unica apparizione italiana.

Accompagneranno il nostro ospite e vi faranno ballare: Fab Mayday ( Friday I'm in Rock ) e Stefano Tucci ( Tangram ) aka Acid De Gasperi: un nuovo progetto, una nuova collaborazione tra due amici di vecchia data che già conoscete. Marco Spinetti in chiusura fino a luci accese