Urban Perugia, sabato esplosivo: Bounce festeggia cinque anni, super party di compleanno

Cinque anni di musica, allestimenti memorabili e live eccezionali. Per il quinto anniversario lo staff di Bounce ha preparato un super-party, pieno di sorprese e con la migliore black music in circolazione. Per quanto riguarda la musica: la miglior selezione Dancehall, trap, r'n'b, club. Le migliori tunes selezionate e mixate con precisione chirurgica dalle mani dei resident dj’s Chiskee, Dj Meen, The Dose.

Dopo il successo dell’ultima volta la festa si sdoppia e occupa anche il Garage con una consolle gestita dal maestro…Faust-T a selezionare House Music, Disco e tanto altro con la classe che da anni lo contraddistingue. Ad accompagnare un veterano c’è il più giovane dj della Bounce Crew… Bilowi Giovane non vuol dire sprovveduto, il nostro youth è pronto a mettere a dura prova le gambe del pubblico con la sua selezione carica di Remix ed Edit in bilico fra elettronica e groove super funky.

Sul palco un allestimento da favola capace di far restare a bocca aperta tutti.. A fare compagnia ai dj’s c’è la ormai affiatatissima crew di dancers, talenti veri pronti a stordire con le loro moves perfette. Il tutto documentato nel migliore dei modi dal Chopy.