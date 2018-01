Venerdì 2 febbraio sul palco del Friday I'm in rock un gruppo che sta facendo molto parlare di sè: on stage Coma_cose. I Coma Cose (o Coma_Cose) sono un duo alternative-rap italiano formato da Fausto Lama e Francesca alias California. Fausto Lama, nome d'arte di Fausto Zanardelli, era precedentemente noto come Edipo, mentre Francesca, originaria di Pordenone, era una dj attiva nella scena techno, rave e drum & bass. Le strumentali dei loro brani sono prodotte dai Mamakass.

Descrivono il loro genere come «Attitudine Urbana» e della loro musica dicono che «suona come gli ingressi dei palazzi di Milano di notte, Laura Palmer o giù di lì». In un'intervista hanno dichiarato che il Cose del loro nome «sta per contenitore» e in un'altra, spiegando meglio la scelta del nome, hanno detto: "Ci abbiamo messo un po’: all’ inizio doveva essere soltanto “Coma”, oppure “Koma”. Cercavamo un nome che rappresentasse un po’ uno stato mentale: la nostra musica ha un 50% di “vita vera” e un 50% di critica sociale, con tanta ironia e cognizione di causa. Ecco che Coma voleva essere un nome provocatorio riferito ad un momento storico e sociale in cui bisogna un po’ svegliarsi, inoltre richiamava anche l’immaginario più classico dell’hangover, il coma post- serata. Soltanto che, quando abbiamo deciso di creare il profilo Instagram del gruppo, abbiamo notato che “Coma” era già occupato. E allora ci siamo messi a pensare a qualcosa che avesse a che fare con coma, le cose che hanno a che fare con coma…coma cose. Basta. Trovato, stava bene."

Negli scorsi mesi, il duo milanese ha attirato l'attenzione del pubblico grazie ad una serie di canzoni pubblicate su YouTube. Alla fine, visto l'interesse, i Coma Cose si sono decisi a pubblicare un mini-album, un EP intitolato "Inverno ticinese": rappresenta il loro disco d'esordio. Dietro al nome d'arte di Fausto Lama si nasconde quello di Fausto Zanardelli, cantautore bresciano classe 1981 che prima del progetto Coma Cose aveva provato a farsi conoscere dal pubblico come Edipo. Dopo aver lavorato per qualche anno come fonico, si era deciso a pubblicare la sua musica: aveva firmato un contratto con l'etichetta indipendente Foolica Records (che negli stessi anni teneva a battesimo i Thegiornalisti), per la quale aveva pubblicato i suoi primi dischi, "Hanno ragione i topi" del 2010 e "Bacio battaglia" del 2012. Nel 2014, poi, era passato ad un'altra etichetta, la GiadaMesi di Dargen D'Amico: era uscito dunque un altro disco, l'EP "Parchetti", al quale aveva fatto seguito la firma per una major, Universal. Nel 2015 aveva pubblicato un nuovo album, "Preistorie di tutti i giorni", con la direzione artistica dello stesso Dargen D'Amico, e si era pure esibito in apertura di un concerto di Caparezza al Forum di Assago di Milano (il tour era quello in supporto all'album "Museica").

Quello di Francesca è un volto conosciuto, per i seguaci della musica elettronica: originaria di Pordenone, prima dei Coma Cose si era fatta conoscere con il nome di California DJ e aveva fatto ballare i frequentatori dei rave party con musica techno e drum'n'bass. Dal loro incontro è nato questo duo, che ha suscitato l'interesse dell'etichetta indipendente Asian Fake. Cosa vuol dire "Coma Cose"? Loro dicono che il "coma" è una provocazione, riferito ad un momento storico in cui, sempre secondo loro, è arrivato il momento di aprire gli occhi, di svegliarsi. "Cose", invece, non vuol dire nulla: l'hanno messo accanto a "Coma" perché, secondo loro, ci stava bene. E pian piano sono arrivate le canzoni. Su YouTube sono state pubblicate in questo ordine: "Cannibalismo" (febbraio 2017), "Golgota" (marzo 2017), "Deserto" (maggio 2017), "Jugoslavia" (giugno 2017).

Se Carl Brave x Franco126 nelle loro canzoni cantano la romanità, allo stesso modo i Coma Cose nei loro pezzi raccontano com'è la vita milanese (citando spesso luoghi di Milano, come rosticcerie e posti simbolo della movida - ma anche trasporti pubblici come il tram 14 direzione Lorenteggio): "Poi ti ho portata sul Naviglio / con in mano un bicchiere di sale / e l'ho buttato in acqua come a dirti / vedi non ho niente, però ti regalo il mare", rappa lui in "Deserto". Della loro musica, infatti, dicono che è "attitudine urbana" e che "suona come 'gli ingressi dei palazzi di Milano di notte', Laura Palmer o giù di lì". "Inverno ticinese" è uscito lo scorso 13 ottobre: è un EP che contiene appena tre pezzi in cui i Coma Cose mischiano generi e stili, dal rap all'elettronica, passando per il cantautorato. I pezzi sono prodotti dal duo di producers Mamakass (Fred De Palma, Andrea Nardinocchi, Dargen D'Amico). Dj set Fab. Fooly, Giov.

Sabato 3 febbraio una serata dedicati agli amanti della musica rock declinata nelle sue maniere più variegate: dall'hard rock-blues degli AC/DC al grunge graffiante dei Nirvana. Due gruppi che hanno segnato la storia della musica riproposti da due band che sapranno far rivivere al pubblico l'epopea di questi due pilastri del rock. I Powerage ACϟDC tribute band nascono nell'estate 2014 dalla passione comune per la famosissima rock band australiana e rendono omaggio alle loro più conosciute canzoni.The Dumbs Nirvana Tribute Band partono da un' idea di Claudio Tascini , grande appassionato dei NIRVANA decide di creare un tributo al grande Kurt Cobain, dopo vari cambi di formazione e dopo 3 anni e più di 70 concerti tra umbria e toscana i Dumbs si affermano Tributo Umbro ai NIRVANA. Aftershow: Rollover Dj set