Urban Perugia, ecco la novità: giovedì è Balearico, il party riservato agli over 25

Giovedì 21 marzo è in arrivo Balearico, il primo dinner-party riservato ai maggiori di 25 anni. L' Urban Club, che in occasione di questo evento, ha deciso di rivoluzionare quelli che sono i canoni standard del divertimento notturno, proponendo per la prima volta un party alternativo riservato ai più grandi. Il cambiamento è rappresentato anche dall’orario dell’evento, che sarà dalle 19 alle 01.



Un format già funzionante nei più importanti paesi europei, che promette di far vivere una serata unica, in compagnia di ottima musica, evitando le fastidiosissime ore piccole.



La prima di Balearico è prevista per questo giovedì 21 Marzo. La selezione musicale sarà principalmente funk, garage, disco, nudisco, edit; si partirà dall’ aperitivo-cena curato da Crudo, tra i migliori sushi bar in città, per proseguire in una vera e propria festa. Per l’occasione l’ambientazione e il design del club saranno curati dall’ affermato brand di sneaker Black Dioniso e durante la festa saranno realizzate delle tele ad opera dell’artista Mimmo Ferrari. L’intento principale è quello di proporre una festa esclusiva in un mix perfetto tra musica, arte, cibo e moda. Ingresso su invito.